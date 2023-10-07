Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У селі Гроза після ракетної атаки росіян побували експерти ООН arrow

У селі Гроза після ракетної атаки росіян побували експерти ООН

7 жовтня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У селі Гроза після ракетної атаки росіян побували експерти ООН
У селі Гроза після ракетної атаки росіян побували експерти ООН. Фото: Харківська ОДА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Група експертів ООН відвідала село Гроза Харківської області. Там через ворожу атаку загинуло понад 50 осіб.

Про це написала координаторка із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Читайте також:

Експерти ООН відвідали село Гроза Харківської області

Повідомляється, що експерти ООН у Грозі поспілкувалися з мешканцями та постраждалими та зібрали більше інформації про обстріл населеного пункту.

"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% мешканців громади можуть бути знищені за лічені секунди", — заявила координаторка із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Пост експертів ООН

Місія ООН привезла туди медикаменти та будівельні матеріали.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. 

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз