У селі Гроза після ракетної атаки росіян побували експерти ООН. Фото: Харківська ОДА

Група експертів ООН відвідала село Гроза Харківської області. Там через ворожу атаку загинуло понад 50 осіб.

Про це написала координаторка із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

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Експерти ООН відвідали село Гроза Харківської області

Повідомляється, що експерти ООН у Грозі поспілкувалися з мешканцями та постраждалими та зібрали більше інформації про обстріл населеного пункту.

"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% мешканців громади можуть бути знищені за лічені секунди", — заявила координаторка із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Місія ООН привезла туди медикаменти та будівельні матеріали.

“This is a barbaric consequence of this war that 20% of a community can be wiped out in seconds.”



Humanitarian Coordinator Denise Brown visited Hroza, less than 24 hours after the brutal Russian strike that killed dozens of civilians yesterday.

Aid workers are providing support. pic.twitter.com/2ll4KLQPE3 — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 6, 2023

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.