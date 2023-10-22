В Севастополе раздались взрывы, после которых начался пожар

Пожар в Севастополе Фото: скриншот с видео

Сегодня вечером, 22 октября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. После них начался пожар.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Взрывы в Севастополе

По информации местных жителей, огонь зафиксировали в районе Казачьей бухты. Оккупационные власти еще никак не комментировали взрывы в Севастополе.

Напомним, вечером, 20 октября, во временно оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму вечером, 18 октября, ракета попала по складам вооружения Черноморского флота российских оккупантов в Крыму. В результате этого есть серьезные разрушения.

Добавим, во временно оккупированном Крыму враг продолжает усиливать административно-полицейские меры. Все активнее ищут участников украинского подполья на полуострове.