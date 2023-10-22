У Севастополі пролунали вибухи, після яких почалася пожежа
Сьогодні ввечері, 22 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Після них розпочалася пожежа.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Вибухи в Севастополі
За інформацією місцевих, вогонь зафіксували в районі Козачої бухти. Окупаційна влада ще ніяк не коментувала вибухи в Севастополі.
Нагадаємо, увечері, 20 жовтня, в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму ввечері, 18 жовтня, ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту російських окупантів у Криму. Внаслідок цього є серйозні руйнування.
Додамо, у тимчасово окупованому Криму ворог продовжує посилювати адміністративно-поліцейські заходи. Все активніше шукають учасників українського підпілля на півострові.
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