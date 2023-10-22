У Севастополі пролунали вибухи, після яких почалася пожежа

Пожежа у Севастополі. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 22 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Після них розпочалася пожежа.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Вибухи в Севастополі

За інформацією місцевих, вогонь зафіксували в районі Козачої бухти. Окупаційна влада ще ніяк не коментувала вибухи в Севастополі.

Нагадаємо, увечері, 20 жовтня, в тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму ввечері, 18 жовтня, ракета влучила по складах озброєння Чорноморського флоту російських окупантів у Криму. Внаслідок цього є серйозні руйнування.

Додамо, у тимчасово окупованому Криму ворог продовжує посилювати адміністративно-поліцейські заходи. Все активніше шукають учасників українського підпілля на півострові.