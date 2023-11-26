В Силах обороны рассказали, сколько оккупантов удалось ликвидировать на Таврийском направлении

Украинские военные на танке. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле. За прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 639 оккупантов.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврийского направления.

Читайте также:

ВСУ ликвидируют оккупантов

Так, всего на Таврическом направлении враг нанес шесть авиаударов, провел 42 боевых столкновения и совершил 709 артобстрелов.

При этом россияне при поддержке авиации не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Количество ликвидированных оккупантов достигло 639 человек. Еще 13 российских солдат решили сдаться в плен.

Кроме того, ВСУ отразили 23 вражеских атаки в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области.

Скриншот поста Объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжали наступать в районе Бахмута, но без продвижений. По информации Генштаба ВСУ, наши защитники проводили штурмовые действия к югу от Бахмута в субботу, 25 ноября.

Кроме того, украинские военные ликвидировали много российской артиллерии, которую РФ не имеют возможности изготовить. Поэтому оккупанты начали использовать на фронте РСЗО советского образца.