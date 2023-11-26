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У Силах оборони розповіли, скільки окупантів вдалося ліквідувати на Таврійському напрямку

26 листопада 2023 13:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Силах оборони розповіли, скільки окупантів вдалося ліквідувати на Таврійському напрямку
Українські військові на танку. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі. Протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 639 окупантів.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

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Так, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав шість авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 709 артобстрілів.

При цьому росіяни за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Тож кількість ліквідованих окупантів сягнула 639 осіб. Ще 13 російських солдатів вирішили здатися в полон.

Крім того, ЗСУ відбили 23 ворожі атаки в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області.

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Скриншот допису Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжували наступати у районі Бахмута, проте без просувань. За інформацією Генштабу ЗСУ, наші захисники проводили штурмові дії на південь від Бахмута в суботу, 25 листопада.

Крім того, українські військові ліквідували багато російської артилерії, яку РФ не має можливості виготовити. Через це окупанти почали використовувати на фронті РСЗВ радянського зразка.

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