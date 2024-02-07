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В трех городах Украины проблемы со светом из-за атаки РФ

7 февраля 2024 11:49
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В трех городах Украины проблемы со светом из-за атаки РФ
Ремонт электросетей. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за российской атаки утром 7 февраля часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остаются без света. Электроэнергия отсуствует в больше 20 тысяч абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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В результате утреннего ракетного удара есть повреждение электросетей в трех городах.

  • Киев

В столице из-за обстрела отключились линии электропередачи и обесточены подстанции.

"Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах — всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", — говорят в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что характер повреждений выясняется, одна энергетики рассчитывают, что вернут свет в течение трех часов.

  • Харьков

В Харькове после обстрелов россиян повреждены электросети, что привело к обесточению около тысячи потребителей. В ведомстве говорят, что их рассчитывают заживить в течение дня.

  • Николаев

"Из-за утренних обстрелов в Николаеве отключены 220 бытовых и шесть юридических потребителей. Их планируют заживить до конца дня, после того, как разрешит ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении министерства.

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Скриншот сообщения Минэнерго в Telegram

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. В общей сложности пострадали около 13 человек.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Впоследствии на ракетную атаку на Украину отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям.

Киев
Харьков
Минэнерго
Николаев
обстрелы
война в Украине
свет

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