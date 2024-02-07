В трех городах Украины проблемы со светом из-за атаки РФ

Ремонт электросетей. Фото: РБК-Украина

Из-за российской атаки утром 7 февраля часть потребителей Киева, Харькова и Николаева остаются без света. Электроэнергия отсуствует в больше 20 тысяч абонентов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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В результате утреннего ракетного удара есть повреждение электросетей в трех городах.

Киев

В столице из-за обстрела отключились линии электропередачи и обесточены подстанции.

"Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах — всего 19,4 тысячи абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения", — говорят в ведомстве.

В Минэнерго добавили, что характер повреждений выясняется, одна энергетики рассчитывают, что вернут свет в течение трех часов.

Харьков

В Харькове после обстрелов россиян повреждены электросети, что привело к обесточению около тысячи потребителей. В ведомстве говорят, что их рассчитывают заживить в течение дня.

Николаев

"Из-за утренних обстрелов в Николаеве отключены 220 бытовых и шесть юридических потребителей. Их планируют заживить до конца дня, после того, как разрешит ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении министерства.

Скриншот сообщения Минэнерго в Telegram

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. В общей сложности пострадали около 13 человек.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Впоследствии на ракетную атаку на Украину отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям.