У трьох містах України проблеми зі світлом через атаку РФ

Ремонт електромереж. Фото: РБК-Україна

Через російську атаку вранці 7 лютого частина споживачів Києва, Харкова та Миколаєва залишаються без світла. Електроенергія відсутня близько у 20 тисяч абонентів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Внаслідок ранкового ракетного удару є пошкодження електромереж у трьох містах.

Київ

У столиці через обстріл відключилися лінії електропередачі та знеструмлено підстанції.

"Через це відключена частина споживачів у Дніпровському та Деснянському районах — загалом 19,4 тисячі абонентів. Без світла залишилися заклади охорони здоров’я", — кажуть у відомстві.

В Міненерго додали, що наразі характер пошкоджень з’ясовується, одна енергетики розраховують, що повернуть світло упродовж трьох годин.

Харків

У Харкові після обстрілів росіян пошкоджено електромережі, що призвело до знеструмлення близько тисячі споживачів. У відомстві кажуть, що їх розраховують заживити впродовж дня.

Миколаїв

"Через ранкові обстріли у Миколаєві відключено 220 побутових та шість юридичних споживачів. Їх планують заживити до кінця дня, після того, як дозволить безпекова ситуація", — йдеться у повідомленні міністерства.

Скриншот допису Міненерго в Telegram

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.

Згодом на ракетну атаку на Україну відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.