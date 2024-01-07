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В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

7 января 2024 06:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве
Высадка русского десанта. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сама по себе высадка морского десанта — самая сложная морская операция, которая не происходит как самостоятельная. В нынешних условиях у России практически нет шансов это сделать как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук.

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"Высадка морского десанта — самая сложная морская операция. Обычно она не происходит в качестве самостоятельной операции, только как составляющая общей наступательной операции в совокупности с сухопутным компонентом", — рассказал Плетенчук.

По словам спикера ВМС, среди причин, которые делают невозможным эту операцию есть:

  • уничтожение десантных кораблей;
  • уничтожение большого количества морской пехоты;
  • отсутствие успеха в Николаевской области.

"К тому же, враг не смог достичь и развить успехи в Николаевской области, он отброшен на левый берег, поэтому речь о наступлении по суше не идет. Подобная операция сейчас была бы бессмысленной, похожей на самоубийство", — сказал Плетенчук.

Напомним, по словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, после точного удара украинских Воздушных сил по большому десантному кораблю "Новочеркасск" шансы россиян на высадку десанта в районе Одессы уменьшились. А вот перспектива полного поражения Черноморского флота становится все более реальной.

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