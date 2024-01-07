В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве
Сама по себе высадка морского десанта — самая сложная морская операция, которая не происходит как самостоятельная. В нынешних условиях у России практически нет шансов это сделать как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук.
Шансы России взорвать десант в Одессе и Николаеве
"Высадка морского десанта — самая сложная морская операция. Обычно она не происходит в качестве самостоятельной операции, только как составляющая общей наступательной операции в совокупности с сухопутным компонентом", — рассказал Плетенчук.
По словам спикера ВМС, среди причин, которые делают невозможным эту операцию есть:
- уничтожение десантных кораблей;
- уничтожение большого количества морской пехоты;
- отсутствие успеха в Николаевской области.
"К тому же, враг не смог достичь и развить успехи в Николаевской области, он отброшен на левый берег, поэтому речь о наступлении по суше не идет. Подобная операция сейчас была бы бессмысленной, похожей на самоубийство", — сказал Плетенчук.
Напомним, по словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, после точного удара украинских Воздушных сил по большому десантному кораблю "Новочеркасск" шансы россиян на высадку десанта в районе Одессы уменьшились. А вот перспектива полного поражения Черноморского флота становится все более реальной.
Читайте Новини.LIVE!