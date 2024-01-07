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У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

7 січня 2024 06:36
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Козюк Тетяна
редактор
У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві
Висадка російського десанту. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сама по собі висадка морського десанту — найскладніша морська операція, яка не відбувається як самостійна. У теперішніх умовах в Росії практично немає шансів це зробити якмінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

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"Висадка морського десанту є найскладнішою морською операцією. Зазвичай вона не відбувається як самостійна операція, лише як складова загальної наступальної операції у сукупності із сухопутним компонентом", — розповів Плетенчук.  

За словами спікера ВМС, серед причин, які унеможливлюють цю операцію є:

  • знищення десантних кораблів;
  • знищення значної кількості морської піхоти;
  • відсутність успіхів у Миколаївській області.

"До того ж, ворог не зміг досягнути та розвинути успіхи у Миколаївській області, його відкинуто на лівий берег, тому про наступ суходолом не йдеться. Подібна операція зараз була б беззмістовною, схожою на самогубство", — сказав Плетенчук. 

Нагадаємо, за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігора Романенка, після влучного удару українських Повітряних сил по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" шанси росіян на висадку десанту в районі Одеси зменшилися. А от перспектива повної поразки Чорноморського флоту стає все реальнішою.

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