У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

Висадка російського десанту. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сама по собі висадка морського десанту — найскладніша морська операція, яка не відбувається як самостійна. У теперішніх умовах в Росії практично немає шансів це зробити якмінімум через знищення кораблів та значну кількість морської піхоти.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

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"Висадка морського десанту є найскладнішою морською операцією. Зазвичай вона не відбувається як самостійна операція, лише як складова загальної наступальної операції у сукупності із сухопутним компонентом", — розповів Плетенчук.

За словами спікера ВМС, серед причин, які унеможливлюють цю операцію є:

знищення десантних кораблів;

знищення значної кількості морської піхоти;

відсутність успіхів у Миколаївській області.

"До того ж, ворог не зміг досягнути та розвинути успіхи у Миколаївській області, його відкинуто на лівий берег, тому про наступ суходолом не йдеться. Подібна операція зараз була б беззмістовною, схожою на самогубство", — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, за словами генерал-лейтенанта у відставці Ігора Романенка, після влучного удару українських Повітряних сил по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" шанси росіян на висадку десанту в районі Одеси зменшилися. А от перспектива повної поразки Чорноморського флоту стає все реальнішою.