В ВР ответили, почему Украина испытывает трудности на фронте

Украинские военные. Фото: Генштаб

В Украине на фронте происходит самый интенсивный период борьбы. Эти трудности, во многом, связаны с нехваткой оружия.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью для УП.

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По словам депутата, есть и определенные проблемы в командирском и управленческом звене, что доказывает неэффективность. Впрочем, все же нехватка техники — это базовые вещи.

"Я считаю, что это в большей степени именно так. Потому что наши люди показывают способность к обучению, к применению без инструкции даже", — говорит Бобровская.

И добавляет, что военная поддержка Запада — это его обязанность. Становится все сложнее убеждать страны Европы в оказании помощи и в таком случае в таких государствах должны работать наши офисы, чтобы проводить переговоры с иностранными полытиками.

Напомним, лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

В то же время значительная часть сенаторов выступила за отложение рождественских каникул . Целью этого назвали продолжение обсуждения и финансирование помощи Украине.