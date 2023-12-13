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У ВР відповіли, чому Україна має труднощі на фронті

13 грудня 2023 18:42
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Козюк Тетяна
редактор
У ВР відповіли, чому Україна має труднощі на фронті
Українські військові. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні на фронті відбувається найінтенсивніший період боротьби. Ці труднощі значною мірою пов'язані з браком зброї.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю для УП. 

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 За словами депутатки, є й певні проблеми у командирській та управлінській ланці, що доводить неефективність. Втім, все ж таки брак техніки — це базові речі. 

"Я вважаю, що це більшою мірою саме так. Тому що наші люди показують хист до навчання, до застосування без інструкції навіть", — каже Бобровська. 

І додає, що військова підтримка Заходу — це його обов'язок. Стає дедалі складніше переконувати країни Європи у наданні допомоги, й у такому випадку в таких державах повинні працювати наші офіси, щоб проводити переговори з іноземними політиками. 

Нагадаємо, лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Водночас значна частина сенаторів виступила за відкладення різдвяних канікул. Метою цього назвали продовження обговорення та ухвалення фінансування допомоги Україні.

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