В Запорожье сообщают о взрыве: объявлена воздушная тревога

Российские ракеты атакуют Украину. Фото: УНИАН

В Запорожской области объявлена воздушная тревога, а также предупреждают о высоком уровне ракетной опасности. В самом Запорожье был слышен взрыв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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В Запорожье воздушная тревога

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

В Запорожье предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы. В связи с этим жителей города и области просят последовать в укрытия.

Ракетная опасность в Запорожской области. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге местные жители сообщают о взрывах. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, взрывы были слышны в Кривом Роге.

Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.