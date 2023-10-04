Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Запорожье сообщают о взрыве: объявлена воздушная тревога arrow

В Запорожье сообщают о взрыве: объявлена воздушная тревога

4 октября 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье сообщают о взрыве: объявлена воздушная тревога
Российские ракеты атакуют Украину. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Запорожской области объявлена воздушная тревога, а также предупреждают о высоком уровне ракетной опасности. В самом Запорожье был слышен взрыв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Читайте также:

В Запорожье воздушная тревога

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

В Запорожье предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы. В связи с этим жителей города и области просят последовать в укрытия.

Ракетная опасность
Ракетная опасность в Запорожской области. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге местные жители сообщают о взрывах. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, взрывы были слышны в Кривом Роге.

Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз