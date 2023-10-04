В Запорожье сообщают о взрыве: объявлена воздушная тревога
В Запорожской области объявлена воздушная тревога, а также предупреждают о высоком уровне ракетной опасности. В самом Запорожье был слышен взрыв.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
В Запорожье воздушная тревога
В Запорожье предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы. В связи с этим жителей города и области просят последовать в укрытия.
Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге местные жители сообщают о взрывах. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области.
Напомним, ранее российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, взрывы были слышны в Кривом Роге.
Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты 100 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации и БпЛА.