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У Запоріжжі повідомляють про вибух: оголошено повітряну тривогу

4 жовтня 2023 15:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Запоріжжі повідомляють про вибух: оголошено повітряну тривогу
Російські ракети атакують Україну. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу, а також попереджають про високий рівень ракетної небезпеки. У самому Запоріжжі було чутно вибух.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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У Запоріжжі повітряна тривога

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

У Запоріжжі попереджають про високий рівень ракетної загрози. У зв'язку з цим мешканців міста та області просять прослідувати в укриття.

Ракетна небезпека
Ракетна небезпека у Запоріжжі. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області. 

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, вибухи було чути у Кривому Розі. 

Додамо, що протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.

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