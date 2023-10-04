У Запоріжжі повідомляють про вибух: оголошено повітряну тривогу

Російські ракети атакують Україну. Фото: УНІАН

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу, а також попереджають про високий рівень ракетної небезпеки. У самому Запоріжжі було чутно вибух.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Читайте також:

У Запоріжжі повітряна тривога

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

У Запоріжжі попереджають про високий рівень ракетної загрози. У зв'язку з цим мешканців міста та області просять прослідувати в укриття.

Ракетна небезпека у Запоріжжі. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, вибухи було чути у Кривому Розі.

Додамо, що протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.