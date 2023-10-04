У Запоріжжі повідомляють про вибух: оголошено повітряну тривогу
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу, а також попереджають про високий рівень ракетної небезпеки. У самому Запоріжжі було чутно вибух.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
У Запоріжжі повітряна тривога
У Запоріжжі попереджають про високий рівень ракетної загрози. У зв'язку з цим мешканців міста та області просять прослідувати в укриття.
Раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі місцеві жителі повідомляють про вибухи. Повітряну тривогу оголошено у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, вибухи було чути у Кривому Розі.
Додамо, що протягом минулої доби російські окупанти 100 разів обстріляли Херсонську область. Вони випустили 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації та БпЛА.