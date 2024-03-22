В Запорожье увеличилось количество погибших из-за российских обстрелов
Из-за российских обстрелов в Запорожье количество погибших украинцев увеличилось до трех. Кроме того, 14 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Последствия обстрела Запорожья 22 марта
"Количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек", — написал Федоров, говоря о количестве погибших.
Он добавил, что количество раненых выросло до 14 жителей.
В целом, по словам Федорова, больше всего разрушений потерпели три локации Запорожья. Враг ударил по частному сектору, вблизи многоэтажки и по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС.
Еще еще стоит знать о утренних обстрелах Украины
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.
Впоследствии стало известно, что из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блекаута. Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье. Кроме того, оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Позже Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного обстрела РФ и в очередной раз обратился к партнерам.
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