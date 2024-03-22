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В Запорожье увеличилось количество погибших из-за российских обстрелов

22 марта 2024 12:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Запорожье увеличилось количество погибших из-за российских обстрелов
Поисково-спасательные работы на местах попаданий. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Из-за российских обстрелов в Запорожье количество погибших украинцев увеличилось до трех. Кроме того, 14 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Последствия обстрела Запорожья 22 марта

"Количество погибших от вражеского ракетного обстрела Запорожья увеличилось до 3-х человек", — написал Федоров, говоря о количестве погибших.

Он добавил, что количество раненых выросло до 14 жителей.

В целом, по словам Федорова, больше всего разрушений потерпели три локации Запорожья. Враг ударил по частному сектору, вблизи многоэтажки и по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС.

Еще еще стоит знать о утренних обстрелах Украины

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блекаута. Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция — ДнепроГЭС в Запорожье. Кроме того, оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Позже Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного обстрела РФ и в очередной раз обратился к партнерам.

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