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У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих через російський обстріл

22 березня 2024 12:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Запоріжжі збільшилася кількість загиблих через російський обстріл
Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через російський обстріл в Запоріжжі кількість загиблих українців збільшилася до трьох. Крім того, 14 людей отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

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Наслідки обстрілу Запоріжжя 22 березня

"Кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до трьох людей", — написав Федоров, говорячи про кількість загиблих.

Він додав, що кількість поранених зросла до 14 мешканців. 

Загалом, за словами Федорова, найбільше руйнувань зазнали три локації Запоріжжя. Ворог вдарив по приватному сектору, поблизу багатоповерхівки та по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС. 

Що ще варто знати про ранковий обстріл України

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Згодом стало відомо, що через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Крім того, окупанти поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. 

Пізніше Володимир Зеленський розповів про наслідки масованого обстрілу РФ та вкотре звернувся до партнерів.

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