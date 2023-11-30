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В Запорожье Зеленский отметил украинских военных

30 ноября 2023 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье Зеленский отметил украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский и военные в Запорожье. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский отметил военных. Он поблагодарил их от всего народа.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства поблагодарил защитников за то, что они делают ежедневно.

"Отметил воинов во время поездки в Запорожье. Спасибо от всех нас, от народа Украины за то, что вы делаете ежедневно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Запорожье провел совещание. В ее ходе украинский лидер поручил ускорить строительство фортификационных сооружений на основных оборонных рубежах страны.

Также мы писали, что Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Харьков. Глава государства посетил городскую подземную школу и пообщался со школьниками.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его увольнение сложнее.

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