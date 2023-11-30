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У Запоріжжі Зеленський відзначив українських військових

30 листопада 2023 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі Зеленський відзначив українських військових
Президент України Володимир Зеленський та військові у Запоріжжі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час поїздки в Запоріжжя Президент України Володимир Зеленський відзначив військових. Він подякував їм від всього народу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Відзнаки для українських військових

Глава держави подякував захисникам за те, що вони роблять щоденно.

"Відзначив воїнів під час поїздки в Запоріжжя. Дякую від усіх нас, від народу України за те, що ви робите щоденно", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Запоріжжя провів нараду. Під час неї український лідер доручив прискорити будівництво фортифікаційних споруд на основних оборонних рубежах країни.

Також ми писали, що Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Харків. Голова держави відвідав міську підземну школу та поспілкувався зі школярами.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.

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