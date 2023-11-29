У Зеленского озвучили перспективы проведения переговоров с Россией

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform

Советник Офиса Президент Михаил Подоляк озвучил перспективы проведения переговоров с Россией. По его словам, не надо жить в иллюзиях, так как сегодня никаких реальных переговоров о мире не было и не могло быть.

Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

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Подоляк про переговоры с Россией

По словам советника ОП, не стоит обманывать себя. Россия никогда не занималась переговорами, а скорее предъявляла ультиматумы, требуя признания своего права на убийство.

"В настоящее время Россия продолжает показывать, что ей нужно "выполнить все задачи СВО", добиться юридического признания прав собственности России на все аннексированные территории, а главное, ни при каких обстоятельствах не проиграть в войне, чтобы не нести ответственности за массовые демонстративные военные преступления", — сказал он.

Подоляк уточнил, что любые утверждения агрессора о так называемых переговорах или о том, что Россия не планировала захватывать Украину, являются несомненной попыткой оправдать свои агрессивные действия, избежать ответственности и снять обвинения в односторонней агрессии с явными признаками геноцида.

При этом Подоляк уточнил, что это также способ обеспечить временный оперативно-тактический перерыв в войне, чтобы в период этой паузы окончательно ввергнуть союзников Украины в информационный хаос, скорректировать свою военную стратегию, модернизировать военное производство и затем значительно усилить разрушительные действия в следующей фазе войны.

"Россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не терпит весомое поражение", — добавил он.

Михаил Подоляк про переговоры с РФ. Фото: скриншот

Напомним, что согласно опросу, 55% россиян полагают, что Россия должна начать мирные переговоры и прекратить войну. Однако 38% высказались за продолжение вооруженного конфликта против Украины.

Кроме того, по результатам опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям, во всем мире только жители Соединенных Штатов продолжают верить в победу Украины над Россией. При этом в Азии и Африке большинство населения убеждены, что не Россия виновата в разрешении конфликта.