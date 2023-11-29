У Зеленського озвучили перспективи проведення переговорів із Росією

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Hennadii Minchenko/Ukrinform

Радник Офісу Президент Михайло Подоляк озвучив перспективи проведення переговорів із Росією. За його словами, не треба жити в ілюзіях, оскільки сьогодні жодних реальних переговорів щодо миру не було і не могло бути.

Про це Подоляк повідомив у Telegram.

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Подоляк про переговори з Росією

За словами радника ВП, не варто дурити себе. Росія ніколи не займалася переговорами, а скоріше висувала ультиматуми, вимагаючи визнання свого права на вбивство.

"Зараз Росія продовжує показувати, що їй потрібно "виконати всі завдання СВО", домогтися юридичного визнання прав власності Росії на всі анексовані території, а головне, за жодних обставин не програти у війні, щоб не нести відповідальності за масові демонстративні воєнні злочини" ", — сказав він.

Подоляк уточнив, що будь-які твердження агресора про так звані переговори або про те, що Росія не планувала захоплювати Україну, є безперечною спробою виправдати свої агресивні дії, уникнути відповідальності та зняти звинувачення в односторонній агресії з явними ознаками геноциду.

При цьому Подоляк уточнив, що це також спосіб забезпечити тимчасову оперативно-тактичну перерву у війні, щоб у період цієї паузи остаточно привести союзників України до інформаційного хаосу, скоригувати свою військову стратегію, модернізувати військове провадження і потім значно посилити руйнівні дії у наступній фазі війни.

"Росія ніколи не пропонує реальних переговорів, поки не зазнає вагомої поразки", — додав він.

Михайло Подоляк про переговори із РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що згідно з опитуванням, 55% росіян вважають, що Росія має розпочати мирні переговори та припинити війну. Проте, 38% висловилися за продовження збройного конфлікту проти України.

Крім того, за результатами опитування, проведеного Європейською радою з міжнародних відносин, у всьому світі лише жителі Сполучених Штатів продовжують вірити у перемогу України над Росією. При цьому в Азії та Африці більшість населення переконані, що не Росія винна у вирішенні конфлікту.