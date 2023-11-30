В ВСУ показали работу подразделений аэрозольной маскировки

Работа подразделений аэрозольной маскировки. Фото: скриншот с видео

Подразделения аэрозольного маскирования Командования сил поддержки Вооруженных Сил Украины обеспечивают прикрытие Сил обороны. С помощью аэрозолей они осуществляют маскировку объектов и действий украинских войск.

Видео работы опубликовал СтратКом ВСУ.

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Работа подразделений аэрозольной маскировки

Так, подразделения аэрозольной маскировки Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины осуществляют маскировку объектов и действий войск с применением аэрозолей.

Целью таких действий является снижение эффективности наземной и воздушной разведки противника и их средств поражения.

Как объяснили в ВСУ, также благодаря успешной работе "дымовиков" становится возможным введение противника в заблуждение по поводу боевого порядка войск и направления их действий, сокрытия важных объектов.

Напомним, что бойцы ВСУ ни на миг не прекращают выполнять свои обязанности, ликвидируя захватчиков и их технику. В Генштабе показали профессиональную работу 47-й отдельной механизированной бригады по ликвидации врага под Авдеевкой.

Также Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал, как ВСУ эффектно уничтожают российские танки.