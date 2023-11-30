У ЗСУ показали роботу підрозділів аерозольного маскування

Робота підрозділів аерозольного маскування. Фото: скриншот з відео

Підрозділи аерозольного маскування Командування Сил підтримки Збройних Сил України забезпечують прикриття Сил оборони. За допомогою аерозолів вони здійснюють маскування об'єктів та дій українських військ.

Відео роботи оприлюднив СтратКом ЗСУ.

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Робота підрозділів аерозольного маскування

Так, підрозділи аерозольного маскування Командування Сил підтримки Збройних Сил України здійснюють маскування об’єктів та дій військ із застосуванням аерозолів.

Метою таких дій є зниження ефективності наземної та повітряної розвідки противника та його засобів ураження.

Як пояснили в ЗСУ, також завдяки успішній роботі "димовиків" стає можливим введення противника в оману стосовно бойового порядку військ і напрямку їх дій, приховування важливих об’єктів.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку. У Генштабі показали професійну роботу 47-ї окремої механізованої бригади з ліквідації ворога під Авдіївкою.

Також Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав, як ЗСУ ефектно нищать російські танки.