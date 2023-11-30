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У ЗСУ показали роботу підрозділів аерозольного маскування

30 листопада 2023 19:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ЗСУ показали роботу підрозділів аерозольного маскування
Робота підрозділів аерозольного маскування. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Підрозділи аерозольного маскування Командування Сил підтримки Збройних Сил України забезпечують прикриття Сил оборони. За допомогою аерозолів вони здійснюють маскування об'єктів та дій українських військ.

Відео роботи оприлюднив СтратКом ЗСУ.

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Робота підрозділів аерозольного маскування

Так, підрозділи аерозольного маскування Командування Сил підтримки Збройних Сил України здійснюють маскування об’єктів та дій військ із застосуванням аерозолів.

Метою таких дій є зниження ефективності наземної та повітряної розвідки противника та його засобів ураження.

Як пояснили в ЗСУ, також завдяки успішній роботі "димовиків" стає можливим введення противника в оману стосовно бойового порядку військ і напрямку їх дій, приховування важливих об’єктів.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ ні на мить не припиняють виконувати свої обовʼязки, ліквідуючи загарбників та їх техніку. У Генштабі показали професійну роботу 47-ї окремої механізованої бригади з ліквідації ворога під Авдіївкою.

Також Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав, як ЗСУ ефектно нищать російські танки

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