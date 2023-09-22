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Удар РФ по Черкассам: спасатели назвали окончательное количество жертв

22 сентября 2023 12:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар РФ по Черкассам: спасатели назвали окончательное количество жертв
Последствия российского удара по Черкассам. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Работы на месте российского удара в Черкассах продолжались всю ночь. В результате обстрела пострадали 11 человек и 13 были эвакуированы.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Спасатели рассказали, что из-под завалов спасли одного человека. Психологами ГСЧС оказана помощь 117 людям.

"Вывезено 593 тонны мусора. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину ракетами. В частности есть прилеты и пострадавшие в Черкассах.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Черкассам 21 сентября разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Добавим, в сети появилось видео ракетного удара по Черкассам. На нем видно, что в помещении тихо спокойно. Вдруг раздается сильный взрыв. Следующие кадры указывают на то, что после взрыва произошел пожар.

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