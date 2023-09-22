Удар РФ по Черкасах: рятувальники назвали остаточну кількість жертв

Наслідки російьского удару по Черкасах. Фото: ДСНС

Роботи на місці російського удару в Черкасах тривали всю ніч. Внаслідок обстрілу постраждало 11 осіб та 13 було евакуйовано.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Обстріл Черкас

Рятувальники розповіли, що з-під завалів врятували одну людину. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам.

"Вивезено 593 тонни сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Черкасах 21 вересня зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

Додамо, у мережі з'явилося відео ракетного удару по Черкасах. На ньому видно, що у приміщенні ще тихо спокійно. Раптом лунає сильний вибух. Наступні кадри вказують на те, що після вибуху сталася пожежа.