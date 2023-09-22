Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удар РФ по Черкасах: рятувальники назвали остаточну кількість жертв arrow

Удар РФ по Черкасах: рятувальники назвали остаточну кількість жертв

22 вересня 2023 12:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Удар РФ по Черкасах: рятувальники назвали остаточну кількість жертв
Наслідки російьского удару по Черкасах. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Роботи на місці російського удару в Черкасах тривали всю ніч. Внаслідок обстрілу постраждало 11 осіб та 13 було евакуйовано.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Обстріл Черкас

Рятувальники розповіли, що з-під завалів врятували одну людину. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам.

"Вивезено 593 тонни сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня російські війська атакували Україну ракетами. Зокрема, є прильоти та постраждалі у Черкасах.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Черкасах 21 вересня зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. 

Додамо, у мережі з'явилося відео ракетного удару по Черкасах. На ньому видно, що у приміщенні ще тихо спокійно. Раптом лунає сильний вибух. Наступні кадри вказують на те, що після вибуху сталася пожежа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз