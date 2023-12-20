Украина попала в список самых опасных стран в 2024 году

Разрушенный украинский дом. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Украина вошла в список самых опасных стран мира для путешественников в 2024 году. В списке оказались также Южный Судан, Афганистан, Сирия, Ливия и Сомали.

Об этом пишет The Independent.

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Украина в списке самых опасных стран

Так, ежегодная карта оценивает различные факторы, чтобы информировать путешественников и компании о потенциальных угрозах в странах по всему миру. Она объединяет рейтинги рисков для здоровья и безопасности, отражая влияние таких событий, как текущие конфликты в Украине и на Ближнем Востоке.

Страны были оценены по каждой категории риска — медицинский, безопасный, связанный с климатическими изменениями и влияющий на ментальное здоровье человека — по пятиуровневой шкале от "низкого" до "очень высокого" для медицинских и климатических изменений от "незначительного" до "экстремального" для безопасности.

Относительно "безопасности" Украина, Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Сомали получили самый высокий уровень предупреждения — "экстремальный".

Карта стран с риском безопасности. Фото: Risk Map​​

Рост рисков безопасности также регистрируются в части Ливана, палестинской территории, России и африканского региона Сахеля, части Колумбии. Они соединены с ростом преступности и беспорядков.

В частности, Украина второй год подряд показывает очень высокие риски, связанные с безопасностью для жизни и здоровья из-за полномасштабной войны России против Украины. Что касается медицинских рисков, то их уровень в Украине оценивается как высокий. Это тоже связано с войной.

Карта стран с медицинскими рисками. Фото: Risk Map

В то же время рейтинг впервые включает изменения климата, поскольку повышение глобальной температуры увеличивает риски для здоровья во всем мире. По этому параметру в Украине средние риски.

Карта стран с климатическими рисками. Фото: Risk Map

Что касается рисков для ментального здоровья — Украина демонстрирует показатели 10-12,5%, несмотря на войну, что считается невысоким показателем. Известно, что этот параметр оценивает уровень заболеваемости населения депрессией, тревогой, биполярным расстройством? расстройством пищевого поведения и шизофренией.

Карта стран с рисками для здоровья. Фото: Risk Map

Ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что усталость от войны в Украине как среди населения страны, так и Запада — это нормальный процесс. Ведь человек не может постоянно жить в постоянном вау-эффекте в стиле "мы готовы, мы будем идти вперед".

Также мы писали, что во время пресс-конференции 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет четкой даты завершения войны. Он отметил, что сейчас никто, даже командиры, не знает ответа об окончании войны с Россией в следующем году.