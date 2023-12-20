Україна потрапила до переліку найнебезпечніших країн у 2024 році

Зруйнований український будинок. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Україна увійшла до списку найнебезпечніших країн світу для мандрівників у 2024 році. У переліку опинилися також Південний Судан, Афганістан, Сирія, Лівія та Сомалі.

Про це пише The Independent.

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Україна у списку найнебезпечніших країн

Так, щорічна карта оцінює різні фактори, щоб інформувати мандрівників і компанії про потенційні загрози в країнах по всьому світу. Вона об'єднує рейтинги ризиків для здоров’я та безпеки, відображаючи вплив таких подій, як поточні конфлікти в Україні та на Близькому Сході.

Країни були оцінені за кожною категорією ризику — медичний, безпековий, пов’язаний з кліматичними змінами та такий, що впливає на ментальне здоров’я людини — за п’ятирівневою шкалою від "низького" до "дуже високого" для медичних та кліматичних змін і від "незначного" до "екстремального" для безпеки.

Щодо "безпеки" Україна, Сирія, Ірак, Афганістан, Лівія, Ємен, Південний Судан, Центральноафриканська Республіка та Сомалі отримали найвищий рівень попередження — "екстремальний".

Карта країн з ризиком для безпеки. Фото: Risk Map

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Зростання безпекових ризиків також реєструються в частині Лівану, палестинських території, Росії та африканського регіону Сахеля, частини Колумбії. Вони пов’язані зі зростанням злочинності і заворушень.

Зокрема, Україна другий рік поспіль показує надзвичайно високі ризики, пов’язані з безпекою для життя і здоров’я через повномасштабну війну Росії проти України. Щодо медичних ризиків — то їх рівень в Україні оцінюється як високий. Це також пов’язане з війною.

Карта країн з медичними ризиками. Фото: Risk Map

Водночас цього року рейтинг вперше включає зміни клімату, оскільки підвищення глобальної температури збільшує ризики для здоров’я в усьому світі. За цим параметром в Україні середні ризики.

Карта країн з кліматичними ризиками. Фото: Risk Map​

Що стосується ризиків для ментального здоров’я — Україна демонструє показники 10−12,5%? попри війну, що вважається невисоким показником. Відомо, що цей параметр оцінює рівень захворюваності населення на депресію, тривогу, біполярний розлад? розлади харчової поведінки і шизофренію.

Карта країн з ризиками для здоров'я. Фото: Risk Map

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що втома від війни в Україні, як серед населення країни, так і Заходу, — це нормальний процес. Адже людина не може весь час жити у постійному вау-ефекті? в стилі "ми готові, ми будемо йти вперед".

Також ми писали, що під час пресконференції 19 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає чіткої дати завершення війни. Він зазначив, що зараз ніхто, навіть командири, не знають відповіді щодо закінчення війни з Росією у наступному році.