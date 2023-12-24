Украинские артиллеристы назвали самую главную миссию на фронте

Украинский артиллерист Игорь 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Фото: скриншот из видео

Украинские артиллеристы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха назвали главную миссию на фронте. По их словам, это остановить российских оккупантов и выгнать их с нашей земли.

Видео с украинскими артиллеристами опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Залужный рассказал, что реактивная артиллерия 53-й ОМБр круглосуточно работает на одном из самых горячих направлений. Украинские военные удерживают позиции, в частности:

ведут контрбатарейную борьбу;

наносят огневое поражение по скоплению техники и живой силе противника.

"Ситуация сложная, россияне пытаются идти колоннами и большим количеством пехоты, но мы отражаем вражеские атаки всеми имеющимися средствами", — рассказал военнослужащий 53-й ОМБр Игорь.

Напомним, представитель 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин рассказал, что самым сложным для украинских воинов на фронте является моральная усталость. Однако она не дает падать боевому духу защитников.

Также мы писали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины 2024 может произойти не только на юге, но и на востоке. Хотя наиболее вероятными все-таки Мелитопольское и Херсонское направления.