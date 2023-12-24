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Українські артилеристи назвали найголовнішу місію на фронті

24 грудня 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські артилеристи назвали найголовнішу місію на фронті
Український артилерист Ігор 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські артилеристи 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха назвали головну місію на фронті. За їхніми словами, це зупинити російських окупантів та вигнати їх з нашої землі.

Відео з українськими артилеристами опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Залужний розповів, що реактивна артилерія 53-ї ОМБр цілодобово працює на одному із найгарячіших напрямків. Українські військові тримають позиції, зокрема:

  • ведуть контрбатарейну боротьбу;
  • наносять вогневе ураження по скупченню техніки та живої сили противника. 

"Ситуація складна, росіяни намагаються йти колонами та великою кількістю піхоти, але ми відбиваємо ворожі атаки усіма наявними засобами", — розповів військовослужбовець 53-ї ОМБр Ігор.

Нагадаємо, речник 47 ОМБр Дмитро Лазуткін розповів, що найскладнішим для українських воїнів на фронті є моральна втома. Проте вона не дає падати бойовому духу захисників.

Також ми писали, що контрнаступ Збройних сил України 2024 року може відбутися не тільки на півдні, а і на сході. Хоча найімовірнішими все-таки є Мелітопольський та Херсонський напрямки.

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