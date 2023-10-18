Украинские эксперты находят иностранные компоненты в сбитых российских БпЛА

Компоненты сбитых БпЛА. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Украинские эксперты обследуют сбитые во время воздушных атак вражеские БпЛА и ракеты. При этом они обнаруживают у них компоненты иностранного происхождения.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Наши эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БпЛА "шахед" и "картограф". Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы сделать невозможным в дальнейшем их поставки РФ", — сообщил Ермак.

В августе Ермак заявил, что 69% компонентов российских дронов происходит от западных фирм. К такому выводу пришла Международная санкционная группа Макфола-Ермака, изучив 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БпЛА, которые россияне используют в войне против Украины.

Компоненты сбитых БпЛА. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Компоненты сбитых БпЛА. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Обломки сбитых БпЛА. Фото: Telegram/Андрей Ермак

Ранее мы сообщали, что в России впервые рассказали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.

Напомним, что россияне планируют увеличить производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Однако оккупантам это вряд ли удастся сделать своими силами.