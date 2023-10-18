Українські експерти знаходять іноземні компоненти у збитих російських БпЛА

Вилучені компоненти збитих БпЛА. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Українські експерти обстежують збиті під час повітряних атак ворожі БпЛА і ракети. При цьому вони виявляють в них компоненти іноземного походженя.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БпЛА "шахед" і "картограф". Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання РФ", — повідомив Єрмак.

У серпні Єрмак заявив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. До такого висновку прийшла Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака, вивчивши 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.

Вилучені компоненти збитих БпЛА. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Вилучені компоненти збитих БпЛА. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Вилучені уламки збитих БпЛА. Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Раніше ми повідомляли, що у Росії вперше розповіли, звідки вони отримують безпілотники. Там заявили, що їх постачають із Китаю.

Нагадуємо, що росіяни планують збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Однак окупантам це навряд чи вдасться зробити самотужки.