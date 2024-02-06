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Украинские морпехи подняли флаг Украины на левобережье Херсонской области

6 февраля 2024 23:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинские морпехи подняли флаг Украины на левобережье Херсонской области
Украинский флаг в Крынках Херсонской области. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты подняли украинский флаг в Крынках Херсонской области. При этом в регионе все еще продолжаются боевые столкновения с армией России.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState.

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"Московиты в своей пропаганде утверждают постоянно, что Крынки находятся под их контролем и они всех отбросили за Днепр", — утверждают аналитики.

Они заявили, что флаг в Крынках установили николаевские морпехи 36-й отдельной бригады. Также они в очередной раз заявили об абсолютной боевой профнепригодности командующего воздушно-десантными войсками ВС РФ Михаила Теплинского, занимающего должность заместителя главнокомандующего российским контингентом в Украине Валерия Герасимова. Но несмотря на это, они просят украинцев сохранять хладнокровие.

"Несмотря на это, тяжелые бои продолжаются, и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также большое внимание сосредотачивает на переправе и правом берегу", — добавляют в DeepState.

Напомним, ранее военнослужащие Херсонской зенитно-ракетной бригады показали видео мастерского уничтожения на юге Украины российского разведывательного дрона ZALA-421. В то же время СБУ заочно предъявила обвинения против генерал-лейтенанта ВС РФ Якова Резанцева, командовавшего захватом Херсонской области и приказавшего захватить аэродром в Чернобаевке.

война
российские войска
ВСУ
Украина
Херсонская область

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