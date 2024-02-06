Українські морпіхи підняли прапор України на лівобережжі Херсонщини

Український прапор у Кринках на Херсонщині. Фото: скриншот

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти підняли український прапор у Кринках Херсонської області. При цьому у регіоні досі продовжуються бойові зіткнення з армією Росії.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState.

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"Московити у своїй пропаганді стверджують постійно, що Кринки знаходяться під їх контролем і вони всіх відкинули за Дніпро", — стверджують аналітики.

Вони заявили, що прапор у Кринках встановили миколаївські морпіхи 36-ї окремої бригади. Також вони вчергове заявили про абсолютну бойову профнепридатність командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ Михайла Теплінського, який обіймає посаду заступника головнокомандувача російським контингентом в Україні Валерія Герасимова. Та попри це вони просять українців зберігати холоднокров'я.

"Попри це, важкі бої тривають, і радіти ще зарано. Ворог постійно підтягує резерви, намагається витіснити наших бійців, а також велику увагу зосереджує переправі та правому берегу", — додають у DeepState.

Нагадаємо, раніше військовослужбовці Херсонської зенітно-ракетної бригади показали відео майстерного знищення на півдні України російського розвідувального дрона ZALA-421. Водночас СБУ заочно висунула звинувачення проти генерал-лейтенанта ЗС РФ Якова Резанцева, який командував захопленням Херсонщини та наказав захопити аеродром у Чорнобаївці.