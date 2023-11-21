Украинские пограничники отбили атаку россиян под Бахмутом
Российские оккупанты пытались атаковать оборонные позиции украинских пограничников вблизи Бахмута. Однако нашим бойцам удалось отразить штурм врага.
Об этом сообщает ГНСУ.
Пограничники отразили штурм россиян
Так, оккупанты малыми группами с применением артиллерии пытались атаковать оборонные позиции пограничников Краматорского Пограничного Отряда.
"Наши бойцы штурм отбили. В ходе боя пять захватчиков убиты, трое получили тяжелые ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что для штурма украинских позиций по всем направлениям российские захватчики продолжают использовать подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Они сформированы из заключенных и военных штрафников.
Кроме того, в отчете ISW говорилось, что дождливая погода замедлила темпы боевых действий до полного установления зимних условий. В морозную погоду зимой боевые действия станут более активными, а непрерывная дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.
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