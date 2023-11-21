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Украинские пограничники отбили атаку россиян под Бахмутом

21 ноября 2023 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские пограничники отбили атаку россиян под Бахмутом
Украинский пограничник отбивает штурм окупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты пытались атаковать оборонные позиции украинских пограничников вблизи Бахмута. Однако нашим бойцам удалось отразить штурм врага.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Так, оккупанты малыми группами с применением артиллерии пытались атаковать оборонные позиции пограничников Краматорского Пограничного Отряда.

"Наши бойцы штурм отбили. В ходе боя пять захватчиков убиты, трое получили тяжелые ранения", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что для штурма украинских позиций по всем направлениям российские захватчики продолжают использовать подразделения "Шторм Z" и "Шторм V". Они сформированы из заключенных и военных штрафников.

Кроме того, в отчете ISW говорилось, что дождливая погода замедлила темпы боевых действий до полного установления зимних условий. В морозную погоду зимой боевые действия станут более активными, а непрерывная дождливая погода вряд ли остановит украинские или российские атаки.

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