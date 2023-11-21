Українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом
Російські окупанти намагалися атакувати оборонні позиції українських прикордонників поблизу Бахмута. Проте нашим бійцям вдалося відбити штурм ворога.
Про це повідомляє ДПСУ.
Прикордонники відбили штурм росіян
Так, окупанти малими групами із застосуванням артилерії намагались атакувати оборонні позиції прикордонників Краматорського Прикордонного Загону.
"Наші бійці штурм відбили. У ході бою п'ять загарбників вбито, троє отримали тяжкі поранення", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для штурму українських позицій на усіх напрямках російські загарбники продовжують використовувати підрозділи "Шторм Z" і "Шторм V". Вони сформовані з ув’язнених та військових штрафників.
Крім того, у звіті ISW йшлося, що дощова погода сповільнила темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов. У морозну погоду взимку бойові дії стануть активніші, а безперервна дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки.
Читайте Новини.LIVE!