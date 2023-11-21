Українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом

Український прикордонник відбиває штурм окупантів. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти намагалися атакувати оборонні позиції українських прикордонників поблизу Бахмута. Проте нашим бійцям вдалося відбити штурм ворога.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Так, окупанти малими групами із застосуванням артилерії намагались атакувати оборонні позиції прикордонників Краматорського Прикордонного Загону.

"Наші бійці штурм відбили. У ході бою п'ять загарбників вбито, троє отримали тяжкі поранення", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для штурму українських позицій на усіх напрямках російські загарбники продовжують використовувати підрозділи "Шторм Z" і "Шторм V". Вони сформовані з ув’язнених та військових штрафників.

Крім того, у звіті ISW йшлося, що дощова погода сповільнила темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов. У морозну погоду взимку бойові дії стануть активніші, а безперервна дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки.