Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом arrow

Українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом

21 листопада 2023 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом
Український прикордонник відбиває штурм окупантів. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти намагалися атакувати оборонні позиції українських прикордонників поблизу Бахмута. Проте нашим бійцям вдалося відбити штурм ворога.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Прикордонники відбили штурм росіян

Так, окупанти малими групами із застосуванням артилерії намагались атакувати оборонні позиції прикордонників Краматорського Прикордонного Загону.

"Наші бійці штурм відбили. У ході бою п'ять загарбників вбито, троє отримали тяжкі поранення", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що для штурму українських позицій на усіх напрямках російські загарбники продовжують використовувати підрозділи "Шторм Z" і "Шторм V". Вони сформовані з ув’язнених та військових штрафників. 

Крім того, у  звіті ISW йшлося, що дощова погода сповільнила темпи бойових дій до повного встановлення зимових умов. У морозну погоду взимку бойові дії стануть активніші, а безперервна дощова погода навряд чи зупинить українські, чи російські атаки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі