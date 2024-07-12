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Украинские студенты принудительно работают на российских военных заводах

12 июля 2024 19:28
Виктория Козырь - редактор
Украинских студентов заставляют работать на российских заводах
Российский завод "КАМАЗ". Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты заставляют украинских студентов работать на свою промышленность. Противник отправляет их на заводы на территории России.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления Telegram в пятницу, 12 июля.

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С временно оккупированных регионов Луганской области в Россию отправили 50 студентов. Большинство из них работают на заводах "КАМАЗ", часть также будут вожатыми.

"Стоит заметить, что на заводах КАМАЗ собирается техника для вооруженных сил РФ. В то же время на России участие в студенческих отрядах является добровольно-принудительным. Таким образом украинскую молодежь по факту отправляют обслуживать российский ВПК", — говорится в сообщении.

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Пост Центра национального сопротивления. Фото: скриншот

Напомним, российская армия и коллаборационисты придумали еще один способ забирать жилье у жителей временно оккупированных территориях Украины. Теперь для этого коллаборантам стоит признать жилье "аварийным".

Также захватчики все больше усиливают давление на оставшихся на временно оккупированных территориях украинцев. Теперь противник увеличивает тарифы на коммуналку, а для скидки просит паспорт РФ.

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