Українських студентів змушують працювати на російських заводах

Російський завод "КАМАЗ". Фото: росЗМІ

Російські окупанти змушують українських студентів працювати на свою промисловість. Противник відправляє їх до заводів на території Росії.

Про це повідомив Центр національного спротиву у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Окупанти змушують українських студентів працювати на РФ

З тимчасово окупованих регіонів Луганської області в Росію відправили 50 студентів. Більшість з них працюють на заводах "КАМАЗ", частина також буде вожатими.

"Варто зауважити, що на заводах КАМАЗ збирається техніка для збройних сил РФ. Водночас на Росії участь в студентських загонах є добровільно-примусовою. Таким чином українську молодь по факту відправляють обслуговувати російський ВПК", — йдеться у повідомленні.

Допис Центру національного спротиву. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія та колаборанти вигадали ще один спосіб забирати житло у мешканців тимчасово окупованих територіях України. Тепер для цього колаборантам варто визнати житло "аварійним".

Також загарбники все більше посилюють тиск на українців, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Тепер ворог підвищує тарифи на комуналку, а для знижки вимагає паспорт РФ.