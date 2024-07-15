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Украинские военные показали эффектное уничтожение российской САУ 2С3 Акация

15 июля 2024 08:38
Виктория Козырь - редактор
Украинские военные уничтожили российскую САУ Акация — эффектное видео
Уничтожение российской САУ 2С3 "Акация". Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" российских оккупантов. Техника противника была замаскирована на одном из направлений фронта.

Видео показали в СтратКоме ВСУ.

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Координаты, предоставленные корректировщиками, позволили нанести точный удар с беспилотника. Точным ударом вражеская самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" была уничтожена.

"Российская "Акация" сгорела ярко. Это боевая работа 47-й отдельной механизированной бригады при поддержке корректировщиков 109-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Отметим, САУ 2С3 "Акация" — это советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Она имеет расчет из четырех членов экипажа и эффективную дальность стрельбы на 20 км.

Напомним, за последние сутки украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить большое количество техники противника.

Ранее пограничники уничтожили два вражеских укрытия в Серебрянском лесу Луганской области. Они использовали дроны Heavy Shot.

война ВСУ Украина военная техника оккупанты

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