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Українські військові показали ефектне знищення російської САУ 2С3 Акація

15 липня 2024 08:38
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Українські військові знищили російську САУ Акація — ефектне відео
Знищення російської САУ 2С3 "Акація". Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українські військові знищили самохідну артилерійську установку "Акація" російських окупантів. Техніка противника була замаскована на одному з напрямків фронту. 

Відео показали у СтратКомі ЗСУ.

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Координати, надані коригувальниками, дозволили завдати точного удару з безпілотника. Точним ударом ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" було знищено. 

"Російська "Акація" згоріла яскраво. Це бойова робота 47-ї окремої механізованої бригади при підтримці коригувальників 109-ї бригади територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, САУ 2С3 "Акація" — це радянська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Вона має розрахунок з чотирьох членів екіпажу та ефективну дальність стрільби на 20 км.

Нагадаємо, за останню добу українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити велику кількість техніки противника. 

Раніше прикордонники знищили два ворожих укриття у Серебрянському лісі Луганської області. Вони використовували дрони Heavy Shot.

війна ЗСУ Україна військова техніка окупанти

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