Украинские военные осуществляют штурмовые действия под Бахмутом, — Генштаб

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 597 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. Силы обороны Украины осуществляют наступательные операции на Мелитопольском направлении, а также штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Атаки оккупантов

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. В целом противник нанес четыре ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские бойцы отразили пять атак врага в районе Синьковки и восемь атак возле Ивановки Харьковской области.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в районах Макеевки, юго-западнее Кременного и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отразили более пяти атак врага.

На Бахмутском направлении украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, а также наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более десяти атак российских захватчиков в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не совершал.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы российских захватчиков.

"Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Удары по оккупантам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три по пунктам управления и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десять артиллерийских средств и пункт управления российских оккупантов.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский показал украинских военных в Авдеевке Донецкой области. Он заявил, что они удерживают позиции.

Также мы писали, что в Авдеевке Донецкой области не утихают ожесточенные бои. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ и населенный пункт.