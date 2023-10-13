Українські військові здійснюють штурмові дії під Бахмутом, — Генштаб

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 597 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Сили оборони України здійснюють наступальні операції на Мелітопольському напрямку, а також штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Атаки окупантів

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом противник завдав чотири ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські бійці відбили п'ять атак ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських окупантів в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад п'ять атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, а також завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад десять атак російських загарбників в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не здійснював.

На Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, а також знищують склади та успішно уражають тили російських загарбників.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Удари по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три — по пунктах управління та чотири — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десять артилерійських засобів та пункт управління російських окупантів.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський показав українських військових в Авдіївці Донецької області. Він заявив, що вони тримають позиції.

Також ми писали, що в Авдіївці Донецької області не вщухають запеклі бої. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ та населений пункт.