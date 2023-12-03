Украинские защитники показали кадры, как спасают раненых бойцов с поля боя

Эвакуация раненых. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают отвоевывать захваченные врагом земли, однако также получают ранения. В сети показали, как защитники эвакуируют раненых с поля боя.

Соответствующее видео опубликовали в TikTok.

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На обнародованном видео видно, что военные переносят на руках раненых по транспорту с прицепом на носилки. Далее их аккуратно загружают в автомобиль для эвакуации с поля боя.

Все защитники с ног до головы облеплены грязью из-за сложных погодных условий.

Как эвакуируют раненых

Как отмечают в ТРО , эвакуация раненого осуществляется ногами вперед. Это обусловлено тем, что по статистике чаще падают впереди идущие, а также учитывают и тот фактор, что старший представитель медицинской службы должен постоянно визуально по лицу оценивать состояние раненого и не отвлекаться на дорогу.

Напомним, что бойцы ВСУ не перестают сражаться с врагом и блестяще уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Да, военные показали эффектное уничтожение вражеской техники.

Кроме того, украинский военный рассказал о больших потерях собратьев в Попасной. По его словам, там с начала полномасштабной войны ситуация была морально тяжелой из-за большого количества погибших и раненых. Из 88 украинских военнослужащих из оккупированного города вышли 11.