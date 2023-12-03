Українські захисники показали кадри, як рятують поранених бійців з поля бою

Евакуація поранених. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують відвойовувати захоплені ворогом землі, проте також зазнають поранень. У мережі показали, як захисники евакуйовують поранених з поля бою.

Відповідне відео опублікували у TikTok.

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Порятунок поранених на полі бою

На оприлюдненому відео видно, що військові переносять на руках поранених з транспорту з причепом на носилки. Далі їх обережно завантажують в автомобіль для евакуації з поля бою.

Всі захисники з ніг до голови обліплені багнюкою через складні погодні умови.

Як евакуйовують поранених

Як зазначають в ТрО, евакуація пораненого здійснюється ногами вперед. Це обумовлено тим, що за статистикою частіше падають ті, хто йдуть попереду, а також враховують і той фактор, що старший представник медичної служби повинен постійно візуально по обличчю оцінювати стан пораненого і не відволікатись на дорогу.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ не перестають боротися з ворогом і блискуче знищують військову техніку та особовий склад окупантів. Так, військові показали ефектне знищення ворожої техніки.

Крім того, український військовий розповів про великі втрати побратимів у Попасній. За його словами, там від початку повномасштабної війни ситуація була морально важкою через велику кількість загиблих і поранених. З 88 українських військовослужбовців з окупованого міста вийшло 11.