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Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: вечерний отчет Генштаба

25 сентября 2023 20:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: вечерний отчет Генштаба
Воин Вооруженных сил Украины десантируется с бронетехники. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Продолжается 579 день широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Россияне не перестают наносить удары по мирному населению Украины. В свою очередь, Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага с нашей земли.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Удары РФ по Украине

В течение суток Российская Федерация нанесла очередной удар 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 19 иранскими ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области.

Противовоздушной обороной было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр и все 19 "шахедов". Всего враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

В Генштабе сообщили, что в результате российских террористических атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

Успехи ВСУ на фронте

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении и наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

За сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск были поражены 9 артиллерийских средств, район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станция РЭБ противника.

Ситуация на фронте

Контрнаступление ВСУ
Украинские воины поджидают ночью. Фото: Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационных ударов возле Леоновки Черниговской области, Поповки и Пономаренко Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Клюсы, Блешня, Гремячка, Костобобров Черниговской области; Белая Береза, Волфин, Мирополье, Рясное, Пожня Сумской области и Огурцово, Гатище, Нестерное, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов неподалеку от Синьковки, Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Новомлынск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар у Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области.

Контрнаступление ВСУ
Украинский танк ведет огонь по врагу. Фото: Генштаб

На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 7 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел. Зато нанес авиационный удар в районе этого населенного пункта. Под огнем окупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Вербового и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в том числе Красное, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении авиационных ударов потерпели Берислав, Одрадокаменка, Ольговка, Львов Херсонской области. Оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон, Токаревка, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Сообщение Генштаба ВСУ
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот
Сообщение Генштаба ВСУ
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Напомним, что украинские защитники ежедневно защищают Украину от российских оккупантов. При этом ВСУ ежедневно ликвидируют группы российских солдат.

Также мы сообщали, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и принимают участие в боевых действиях на Купянском направлении. Это часть их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, чтобы продвинуться вперед.

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