Успіхи ЗСУ на фронті та удари РФ по Україні: вечірнє зведення Генштабу

Воїн Збройних сил України десантується з бронетехніки. Фото: Генштаб

Триває 579-ий день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Росіяни не перестаються завдавати ударів по мирному населенню України. В свою чергу Збройні сили України продовжують відтісняти ворога з нашої землі.

Про це говориться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Удари РФ по Україні

Протягом доби Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами "Калібр", 2 протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та 19 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" по припортовій інфраструктурі Одеської області.

Протиповітряною обороною було знищено 11 крилатих ракет "Калібр та усі 19 "шахедів". Загалом ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В Генштабі повідомили, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, готель, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

Успіхи ЗСУ на фронті

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ уражено 9 артилерійських засобів, район зосередження озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Ситуація на фронті

Українські воїни чатують вночі. Фото: Генштаб

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів біля Леонівки Чернігівської області, Попівки та Пономаренків Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Грем’ячка, Костобобрів Чернігівської області; Біла Береза, Волфине, Миропілля, Рясне, Пожня Сумської області та Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки, Іванівки, Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка Донецької області.

Український танк веде вогонь по ворогу. Фото: Генштаб

На Мар’їнському напрямку впродовж доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Натомість завдав авіаційного удару в районі цього населеного пункту. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Антонівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахове Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема Червоне, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку авіаційних ударів зазнали Берислав, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове Херсонської області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів Херсонської області, серед них Херсон, Токарівка, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: Скриншот

Нагадаємо, що українські захисники щодня захищають Україну від російських окупантів. При цьому ЗСУ щодня ліквідують групи російських солдатів.

Також ми повідомляли, що російські військовослужбовці перевдягаються у військову форму ЗСУ та беруть участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Це є частиною їхньої стратегії порушувати встановлені правила ведення війни, щоб просунутися вперед.