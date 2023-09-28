Успешные удары ВСУ и атаки россиян: новые данные Генштаба на 28 сентября

Украинские защитники. Фото: Генштаб

Начались 582 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Россияне, вопреки международному гуманитарному праву, продолжают обстреливать не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру и терроризируют мирных жителей.

Об этом говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Российские обстрелы

Известно, что за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданским объектам государства.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, 2 гражданских предприятия и другая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Также вчера россияне нанесли массированный удар по Украине, выпустив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Три из них были уничтожены.

Кроме этого, сегодня ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, выпустив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 31 воздушную цель.

Украинские военные наносят удар по россиянам. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация ВСУ 7 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Наши защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника", — говорится в сообщении.

Информация о ситуации на фронте. Фото: Генштаб

Информация о ситуации на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, украинские войска пытаются расширить коридор между населенными пунктами Новопрокоповка и Вербовым. Там продолжаются напряженные боевые действия.

Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.