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Успешные удары ВСУ и атаки россиян: новые данные Генштаба на 28 сентября

28 сентября 2023 09:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Успешные удары ВСУ и атаки россиян: новые данные Генштаба на 28 сентября
Украинские защитники. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начались 582 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Россияне, вопреки международному гуманитарному праву, продолжают обстреливать не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру и терроризируют мирных жителей.

Об этом говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

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Российские обстрелы

Известно, что за прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и гражданским объектам государства.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, гражданская больница, 2 гражданских предприятия и другая инфраструктура", — говорится в сообщении.

Также вчера россияне нанесли массированный удар по Украине, выпустив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Три из них были уничтожены.

Кроме этого, сегодня ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, выпустив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 31 воздушную цель.

Контрнаступление ВСУ
Украинские военные наносят удар по россиянам. Фото: Генштаб

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация ВСУ 7 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Наши защитники уничтожили 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по пункту управления, зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ
Информация о ситуации на фронте. Фото: Генштаб
Контрнаступление ВСУ
Информация о ситуации на фронте. Фото: Генштаб

Напомним, украинские войска пытаются расширить коридор между населенными пунктами Новопрокоповка и Вербовым. Там продолжаются напряженные боевые действия.

Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.

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