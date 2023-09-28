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Успішні удари ЗСУ та атаки росіян: нові дані Генштабу на 28 вересня

28 вересня 2023 09:39
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Козюк Тетяна
редактор
Успішні удари ЗСУ та атаки росіян: нові дані Генштабу на 28 вересня
Українські захисники. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Розпочалася 582 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Росіяни всупереч міжнародному гуманітарному праву продовжують обстрілювати не лише позиції українських військових, але й цивільну інфраструктуру і тероризують мирних мешканців. 

Про це йдеться в новому звіті Генштабу ЗСУ. 

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Російські обстріли

Відомо, що минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та цивільних об’єктах держави.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура", — йдеться у повідомленні. 

Також вчора росіяни завдали масованого удару по Україні, випустивши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Три з них було знищено. 

Окрім цього, сьогодні вночі окупанти черговий раз атакували Україну, випустивши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 31 повітряну ціль. 

Контрнаступ ЗСУ
Українські військові завдають удару по росіянах. Фото: Генштаб

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація ЗСУ 7 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника", — йдеться у повідомленні. 

Контрнаступ ЗСУ
Інформація про ситуацію на фронті. Фото: Генштаб
Контрнаступ ЗСУ
Інформація про ситуацію на фронті. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські війська намагаються розширити коридор між населеними пунктами Новопрокопівка та Вербовим. Там тривають напружені бойові дії.

Також ми писали про те, що цієї ночі Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 ворожих безпілотників

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