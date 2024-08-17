Как работает танк Т-72 — объяснение от бойца 3 ОШБр

Танк Т-72 на вооружении 3ОШБр. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали работу на фронте танка Т-72. Также в своем ролике они призвали присоединяться к экипажам боевых машин.

Обо всем этом и не только рассказал боец 3 ОШБр с позывным "Берсерк".

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Как работает на фронте танк Т-72

В ролике боец объясняет:

играет ли роль рост и вес;

кому больше всего подойдет работа танкиста;

кого ждут в танковом батальоне;

нужно ли иметь водительское удостоверение.

Танк Т-72 – что известно

Танки Т-72, которые есть в ВСУ. Источник: Армия.inform

Отметим, что танк Т-72 — советский средний танк, который производится с 1974 года. По состоянию на 2021 год Украина имела 196 боеготовых танков подобного типа, еще 500 находятся на хранении.

Также заметим, что Т-72 — самый массовый танк в мире. Во времена СССР было изготовлено 30 000 боевых машин.