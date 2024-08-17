Как работает танк Т-72 — объяснение от бойца 3 ОШБр

В 3 ОШБр показали боевую работу танка Т-72 — видео от бойцов подразделения
17 августа 2024 17:02
Танк Т-72 на вооружении 3ОШБр. Фото: скриншот
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали работу на фронте танка Т-72. Также в своем ролике они призвали присоединяться к экипажам боевых машин.
Обо всем этом и не только рассказал боец 3 ОШБр с позывным "Берсерк".
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Как работает на фронте танк Т-72
В ролике боец объясняет:
- играет ли роль рост и вес;
- кому больше всего подойдет работа танкиста;
- кого ждут в танковом батальоне;
- нужно ли иметь водительское удостоверение.
Танк Т-72 – что известно
Отметим, что танк Т-72 — советский средний танк, который производится с 1974 года. По состоянию на 2021 год Украина имела 196 боеготовых танков подобного типа, еще 500 находятся на хранении.
Также заметим, что Т-72 — самый массовый танк в мире. Во времена СССР было изготовлено 30 000 боевых машин.
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