Як працює танк Т-72 — пояснення від бійця 3 ОШБр

Танк Т-72 на озброєнні 3ОШБр. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали роботу на фронті танку Т-72. Також у своєму ролику вони закликали доєднуватись до екіпажів бойових машин.

Про все це й не тільки розповів боєць 3 ОШБр на псевдо "Берсерк".

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Як працює на фронті танк Т-72

У ролику боєць пояснює:

чи грає роль ріст та вага;

кому найбільше підійде робота танкіста;

кого чекають у танковому батальйоні;

чи потрібно мати водійське посвідчення.

Танк Т-72 — що відомо

Танки Т-72, які є у ЗСУ. Джерело: Армія.inform

Зазначимо, що танк Т-72 — радянський середній танк, який виробляється з 1974 року. Станом на 2021 рік, Україна мала 196 боєготових танків подібного типу, ще 500 перебувають на зберіганні.

Також зауважимо, що Т-72 — наймасовіший танк у світі. В часи СРСР було виготовлено 30000 бойових машин.