Як працює танк Т-72 — пояснення від бійця 3 ОШБр

В 3 ОШБр показали бойову роботу танка Т-72 — відео від бійців підрозділу
17 серпня 2024 17:02
Танк Т-72 на озброєнні 3ОШБр. Фото: скриншот
Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали роботу на фронті танку Т-72. Також у своєму ролику вони закликали доєднуватись до екіпажів бойових машин.
Про все це й не тільки розповів боєць 3 ОШБр на псевдо "Берсерк".
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Як працює на фронті танк Т-72
У ролику боєць пояснює:
- чи грає роль ріст та вага;
- кому найбільше підійде робота танкіста;
- кого чекають у танковому батальйоні;
- чи потрібно мати водійське посвідчення.
Танк Т-72 — що відомо
Зазначимо, що танк Т-72 — радянський середній танк, який виробляється з 1974 року. Станом на 2021 рік, Україна мала 196 боєготових танків подібного типу, ще 500 перебувають на зберіганні.
Також зауважимо, що Т-72 — наймасовіший танк у світі. В часи СРСР було виготовлено 30000 бойових машин.
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