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В 3 ОШБр показали бойову роботу танка Т-72 — відео від бійців підрозділу

17 серпня 2024 17:02
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Як працює танк Т-72 — пояснення від бійця 3 ОШБр
Танк Т-72 на озброєнні 3ОШБр. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали роботу на фронті танку Т-72. Також у своєму ролику вони закликали доєднуватись до екіпажів бойових машин. 

Про все це й не тільки розповів боєць 3 ОШБр на псевдо "Берсерк". 

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УВАГА! У відео присутня нецензурна лексика 18+

Як працює на фронті танк Т-72

У ролику боєць пояснює:

  • чи грає роль ріст та вага;
  • кому найбільше підійде робота танкіста;
  • кого чекають у танковому батальйоні;
  • чи потрібно мати водійське посвідчення.

Танк Т-72 — що відомо

т-72 зсу
Танки Т-72, які є у ЗСУ. Джерело: Армія.inform

Зазначимо, що танк Т-72 — радянський середній танк, який виробляється з 1974 року. Станом на 2021 рік, Україна мала 196 боєготових танків подібного типу, ще 500 перебувають на зберіганні.

Також зауважимо, що Т-72 — наймасовіший танк у світі. В часи СРСР було виготовлено 30000 бойових машин

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17:28 У Польщі чоловіки вийшли на мітинг до українського консульства з вимогами віддати паспорти

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17:02 В 3 ОШБр показали бойову роботу танка Т-72 — відео від бійців підрозділу

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