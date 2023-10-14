В Авдеевке россияне нанесли удар по многоэтажке, под завалами мужчина
Вчера, 13 октября, поздно вечером российские захватчики нанесли авиаудар по пятиэтажному дому в Авдеевке. Здание разрушено, под завалами остается мужчина, которого пока нет возможности достать.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Удар по Авдеевке
Бойцы подразделения "Белые ангелы", которые эвакуируют людей из зоны боевых действий, осмотрели место "прилета". Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать его пока невозможно.
В полиции призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные места.
Ранее мы сообщали, что российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.
Напомним, что в начале октября российские оккупационные войска начали новое массированное наступление на восточном фронте.
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