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В Авдеевке россияне нанесли удар по многоэтажке, под завалами мужчина

14 октября 2023 15:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Авдеевке россияне нанесли удар по многоэтажке, под завалами мужчина
Разрушенная в Авдеевке многоэтажка. Фото: МВД Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Вчера, 13 октября, поздно вечером российские захватчики нанесли авиаудар по пятиэтажному дому в Авдеевке. Здание разрушено, под завалами остается мужчина, которого пока нет возможности достать.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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Бойцы подразделения "Белые ангелы", которые эвакуируют людей из зоны боевых действий, осмотрели место "прилета". Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать его пока невозможно.

В полиции призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные места.

Разрушенный дом
Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: МВД Украины
Разрушенный дом в Авдеевке
Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: МВД Украины
Разрушенный дом в Авидеевке.
Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: МВД Украины

Ранее мы сообщали, что российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.

Напомним, что в начале октября российские оккупационные войска начали новое массированное наступление на восточном фронте.

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