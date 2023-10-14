В Авдеевке россияне нанесли удар по многоэтажке, под завалами мужчина

Разрушенная в Авдеевке многоэтажка. Фото: МВД Украины

Вчера, 13 октября, поздно вечером российские захватчики нанесли авиаудар по пятиэтажному дому в Авдеевке. Здание разрушено, под завалами остается мужчина, которого пока нет возможности достать.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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Бойцы подразделения "Белые ангелы", которые эвакуируют людей из зоны боевых действий, осмотрели место "прилета". Под завалами предположительно находится мужчина 1959 года рождения. Достать его пока невозможно.

В полиции призывают местных жителей эвакуироваться в безопасные места.

Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: МВД Украины

Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: МВД Украины

Разрушенный дом в Авдеевке. Фото: МВД Украины

Ранее мы сообщали, что российская наступательная операция в районе Авдеевки в пятницу, 13 сентября, потерпела неудачу во всем городе. В то же время Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские атаки.

Напомним, что в начале октября российские оккупационные войска начали новое массированное наступление на восточном фронте.