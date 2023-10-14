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В Авдіївці росіяни завдали удару по багатоповерхівці, під завалами чоловік

14 жовтня 2023 15:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Авдіївці росіяни завдали удару по багатоповерхівці, під завалами чоловік
Зруйнована в Авдіївці багатоповерхівка. Фото: МВС України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Учора, 13 жовтня, пізно ввечері російські загарбники завдали авіаудару по п’ятиповерховому будинку в Авдіївці. Будівлю зруйновано, під завалами лишається чоловік, якого наразі немає можливості дістати.

Про це повідомили в МВС України.

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Бійці підрозділу "Білі янголи", які евакуюють людей з зони бойових дій, оглянули місце "прильоту". Під завалами, ймовірно, перебуває чоловік 1959 року народження. Дістати його наразі неможливо.

В поліції закликають місцевих мешканців евакуюватися у безпечні місця.

Зруйнований будинок
Зруйнований дім в Авдіївці. Фото: МВС України
Зруйнований дім в Авдіївці
Зруйнований дім в Авдіївці. Фото: МВС України
Зруйнований дім в Авідіївці.
Зруйнований дім в Авдіївці. Фото: МВС України

Раніше ми повідомляли, що російська наступальна операція в районі Авдіївки у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдач у всьому місті. Водночас Сили оборони України продовжують відбивати ворожі атаки. 

Нагадуємо, що на початку жовтня російські окупаційні війська почали новий масований наступ на східному фронті.

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