В Энергодаре полицейские-предатели скрываются в квартирах местных жителей

Так называемая полиция РФ на оккупированной территории Украины. Фото иллюстративное: росСМИ

Во временно оккупированном Энергодаре в Запорожье бывшие полицейские, предавшие Украину и перешедшие на сторону врага, скрываются в квартирах местных жителей. К тому же они постоянно меняют свое место жительства.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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По словам Орлова, так называемые полицейские используют жилье выехавших из города жителей. Кроме того, предатели меняют не только дома, но даже микрорайоны проживания.

"В Энергодаре бывшие полицейские, предавшие свою страну и ушедшие служить врагу, а также новоназначенные "сотрудники оккупационной полиции", привезенные отовсюду в качестве карателей и палачей, боятся оставаться подолгу на одном месте и регулярно меняют место своего жительства", — говорится в сообщении.

В то же время, как утверждает городской голова, такие попытки укрывательства напрасны. Ведь по сравнению с довоенным периодом в городе осталось около четверти населения. Поэтому оставшиеся люди прекрасно наблюдают за оккупантами.

"Несомненно, что все предатели, коллаборанты и сторонники оккупантов будут выявлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законодательством Украины. Это только вопрос времени", — отмечает Орлов.

Фото: скриншот

Напомним, глава Токмакской городской военной администрации Александр Чуб рассказал, что работники ФСБ РФ вместе со своими семьями оставляют квартиры во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области. Однако уверяют, что еще вернутся.

Добавим, что после так называемых "выборов" РФ на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали жаловаться на то, что "новая родина" не платит средства. Гауляйтеры никак не могут поделить между собой "власть".